Stefano De Martino compra casa a Posillipo: il prezzo sganciato per diventarne proprietario è da capogiro.

Dopo anni di lavoro, Stefano De Martino si è tolto una grande soddisfazione. Il marito di Belen Rodriguez ha comprato una casa da sogno a Posillipo, con tanto di parco privato con accesso diretto in spiaggia. Il prezzo pagato per diventare proprietario della dimora è da capogiro.

Stefano De Martino ha comprato casa a Posillipo

Quartiere di Napoli particolarmente ricco, Posillipo offre una bellissima vista sul Golfo. Stefano De Martino ha comprato una nuova casa proprio in questa zona, ma non si è accontentato di una dimora qualsiasi. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ha acquistato una villa da mille e una notte, con un grande parco privato e accesso diretto in spiaggia. Lo stesso Stefano, via Instagram, ha condiviso un video in cui mostra le chiavi dell’abitazione e il percorso che deve fare per andare a buttarsi in mare.

Quanto costa la casa di Stefano De Martino?

Stando a quanto sostiene il portale Pipol Gossip, De Martino ha dovuto sganciare poco meno di 2 milioni di euro per diventare proprietario della villa a Posillipo. “In quelle zone, di solito, abitano calciatori. Stefano, conduttore, si conquista così il suo ‘godere’ dopo anni di lavoro e gavetta“, si legge sulla pagina Instagram di Pipol.

Stefano De Martino: la casa garantisce la privacy

La nuova casa di De Martino si trova dentro un parco privato, “con passaggio diretto in spiaggia“. La dimora, quindi, offre il massimo della privacy. Possibile che Stefano abbia scelto di acquistarla per godersi la ritrovata serenità familiare con Belen Rodriguez? Molto probabilmente sì, anche perché la showgirl argentina sembra apprezzare molto questo loro nido d’amore in terra napoletana.