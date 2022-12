Ospite de La conferenza stampa, nuovo format di RaiPlay, Stefano De Martino ha fatto una confessione inedita.

Il marito di Belen Rodriguez ha ammesso che da giovane ha usato poco il preservativo.

Stefano De Martino: confessione sul preservativo

Stefano De Martino, nel corso del nuovo format La conferenza stampa, disponibile su RaiPlay, ha fatto delle confessioni intime del tutto inaspettate. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha risposto alle domande di giovani studenti di liceo, non sottraendosi neanche ai quesiti più imbarazzanti. Uno di questi riguardava l’uso del preservativo e Stefano ha ammesso che, in passato, non ne ha fatto molto uso.

Le parole di Stefano De Martino

Una ragazza ha chiesto a Stefano se da giovane era solito usare il preservativo oppure era del team “salto della quaglia“. De Martino, senza giri di parole, ha confessato:

“Salto della quaglia. È pericolosissimo, io solo per onestà vi dico la verità. La vostra generazione è molto più avanti di noi, più informata, avete più consapevolezze, noi abbiamo fatto un disastro. Però crescendo mi sono reso conto, a parte che vi evitate una quantità di cose col preservativo infinite. Quindi oggi dico assolutamente preservativo, mi raccomando, consumate tante scatole di preservativi”.

La confessione piccante su Belen Rodriguez

De Martino ha confessato anche di aver perso la verginità a 14 anni. Questa rivelazione ha portato ad un’altra domanda da parte dei ragazzi: qual è stata la donna con cui ha vissuto la migliore intimità di sempre? Stefano ha risposto:

“La donna con cui è meglio è quella che ho sposato, l’ho sposata soprattutto per questo“.

Ovviamente, sta parlando di Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago.