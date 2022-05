Stefano De Martino debutta al cinema: i dettagli

Stefano De Martino debutta come attore ne Il Giorno più Bello. Tutto quello che c'è da sapere.

Stefano De Martino debutterà come attore con Il Giorno più bello, nelle sale dal prossimo 9 giugno, in compagnia di Luca e Paolo e moltissimi altri volti celebri dello spettacolo italiano.

Stefano De Martino: il Giorno più bello

Sui social Stefano De Martino ha condiviso le prime immagini de Il Giorno più Bello, il film che segna il suo debutto al cinema e che uscirà nelle principali sale italiane il prossimo 9 giugno.

Nel cast, oltre all’ex volto di Amici, saranno presenti anche Violante Placido, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri nonché il cantante de Lo Stato Sociale, Lodovico Guenzi.

In tanti tra i fan di De Martino hanno accolto con gioia l’annuncio dell’attore e non vedono l’ora di vederlo in veste di attore.

La vita privata

L’ultimo periodo per De Martino è stato roseo non solo dal punto di vista della carriera, ma anche per quanto riguarda la vita privata: si vocifera da tempo infatti che lui e Belen siano tornati insieme.

Al momento i due non hanno confermato pubblicamente la questione ma in tanti tra i loro fan sono in attesa di saperne di più. A luglio 2021 la showgirl è diventata mamma per la seconda volta: lei e l’ex compagno, Antonino Spinalbese, hanno avuto la piccola Luna Marì. La loro storia però si è conclusa appena dopo un paio di mesi dalla nascita della bambina.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me.

Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, ha dichiarato la showgirl.