Stefano De Martino e Belen in crisi? Cosa succede tra i due

Secondo i rumor in circolazione la showgirl argentina Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino sarebbero nuovamente in crisi.

Stefano De Martino e Belen in crisi

Nuova crisi in vista per Belen e Stefano De Martino? Le indiscrezioni a riguardo si sono fatte sempre più insistenti dopo che i due hanno smesso di mostrarsi nuovamente insieme sui social e sembra anche che il ballerino si sia recato da solo ai funerali di Maurizio Costanzo (cosa che è costata alla shwogirl argentina una vera e propria polemica via social).

Al momento i due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione e in tanti tra i fan sui social sono curiosi di saperne di più.

Belen e Stefano sono tornati insieme circa un anno fa e in passato si sono lasciati ben due volte. I due hanno avuto insieme un figlio, Santiago, e la showgirl argentina ha anche un’altra figlia, Luna Marì, nata dalla sua storia d’amore con Antonino Spinalbese.

I fan sono impazienti di saperne di più sulla coppia che, dopo l’inatteso ritorno di fiamma, ha cercato di mantenere il massimo riserbo attorno alla propria vita privata.

Per il momento Belen non ha otto il silenzio in merito ai rumor in circolazione.