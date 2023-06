Dopo la festa del Napoli, è partito un chiacchiericcio sempre più insistente su Stefano De Martino e Gigi D’Alessio. Sembra che i due, dietro le quinte, abbiano avuto una profonda lite. Cosa c’è di vero?

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno davvero litigato alla festa del Napoli? E’ questa la domanda più gettonata degli ultimi giorni. Il chiacchiericcio è nato dopo che il portale Pipol Tv ha parlato di “screzio durissimo” tra i due prima del loro ingresso sul palco.

Pipol Tv ha scritto:

“Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”.