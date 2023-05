Stefano De Martino ed Emma: la verità sulla rottura

Ormai sono anni che Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono lasciati, ma i fan sono ancora incuriositi dai motivi della rottura. Questa volta, a parlare è il marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino e Emma Marrone si sono conosciuti e innamorai ad Amici di Maria De Filippi, quando entrambi erano allievi della scuola. Si sono immediatamente fidanzati e sono rimasti in coppia per ben quattro anni. Quando si sono detti addio, Stefano ha sposato Belen Rodriguez e il resto è storia. A distanza di tanti anni dall’addio, De Martino è tornato a parlare della rottura con Emma.

Intervistato dal settimanale Oggi, Stefano ha dichiarato:

“Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliono bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato“.