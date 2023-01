Stefano De Martino ha comprato un tram storico a Napoli: cosa ci farà?

Nuovo acquisto particolare per Stefano De Martino: il marito di Belen Rodriguez ha comprato un tram storico a Napoli.

Cosa ha intenzione di farci? Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe presto trasformarlo in un’attività redditizia.

Stefano De Martino ha acquistato un tram

Stando a quanto riferisce Fanpage, Stefano De Martino ha acquistato un tram storico a Napoli. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore di punta di mamma Rai, non ha mai nascosto di amare in modo viscerale la sua città di origine. Non a caso, qualche mese fa, ha comprato una bellissima villa con vista mare a Posillipo.

Adesso, invece, ha puntato su un vecchio mezzo di trasporto in uso a Napoli cento anni fa.

Cosa ci farà con il tram?

Il tram storico acquistato da De Martino è un modello CT139K ed era in vendita insieme ad altri due mezzi. Oltre a Stefano, a compiere questa spesa particolare è stata una ditta di Caserta. Quest’ultima vorrebbe trasformarli in ristoranti/pizzerie e sembra che il marito di Belen abbia avuto la stessa idea.

Al momento, è bene sottolinearlo, il conduttore di Bar Stella non ha commentato la notizia.

Stefano De Martino: quanto l’ha pagato il tram?

In attesa di scoprire in cosa trasformerà il tram, vediamo quanto ha dovuto sborsare De Martino per diventarne proprietario. Secondo il sito NapoliLike.it, questi mezzi sono stati venduti ad un “prezzo base di 3.780 euro ciascuno“.