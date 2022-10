Stefano De Martino, i retroscena piccanti sulla storia con Antonella Fiordelisi

L'ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la concorrente del Gf Vip Antonella Fiordelisi hanno avuto una storia d'amore? Le scioccanti rivelazioni

In questi giorni, almeno in ambito gossip, non si parla quasi di altro: l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino e la concorrente del Gf Vip Antonella Fiordelisi sono stati insieme? La bomba è stata sganciata da Investigatore Social, al secolo Alessandro Rosica, che ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Mio‘.

Stefano De Martino e Antonella Fiordelisi, è stato amore? Le scioccanti rivelazioni

Stefano De Martino è stato con la concorrente del Grande Fratello Vip Antonella Fiordelisi? L’Investigatore Social può giurarlo. La storia sarebbe vera, ma risale ad un periodo precedente rispetto al riavvicinamento dell’ex ballerino di Amici con Belen Rodriguez. Alessandro Rosica ha spiegato al settimanale che lo ha intervistato: “Stefano non solo frequentava Antonella Fiordelisi ma anche altre showgirl, proprio come Belen in quel periodo frequentava altri uomini.

Loro questo non lo hanno mai nascosto e negato. Ad esempio si è parlato di un flirt tra Belen e Michele Morrone…”

La reazione di Belen Rodriguez

Ma Belen sapeva, o sa tutt’ora di questa storia? Secondo l’Investigatore Social non è da escludere questa ipotesi: “Sapeva che lui aveva la sua vita. Non dimentichiamo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi: è per questo, si è detto all’epoca, che lei lo aveva buttato fuori di casa.

Stefano e Antonella sono rimasti amici. Non si seguono più sui social per ovvie ragioni.”