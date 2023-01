Stefano De Martino, la confessione su Belen: "A letto io..."

Stefano De Martino ha rotto il silenzio sulla sua vita privata accanto alla showgirl Belen Rodriguez, con cui da oltre un anno sembra aver ritrovato la serenità.

Stefano De Martino: la vita accanto a Belen

Oggi Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati a formare una coppia unita e serena e lo stesso ballerino ha voluto svelare alcuni retroscena sulla loro vita privata e sulla loro quotidianità, confessando in particolar modo quale sarebbe il loro rapporto con il telecomando.

“Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, invece essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così”, ha confessato Stefano, che ha da poco acquistato una splendida villa a Posillipo dove trascorrere il suo tempo libero in compagnia della famiglia.

Oggi con lui e Belen vivono anche i figli, Santiago e Luna Marì, e in tanti si chiedono se la coppia prima o poi annuncerà anche l’arrivo di un altro bambino. Sulla questione al momento i due hanno preferito non sbilanciarsi e sulla questione non è dato sapere di più. Belen ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, insieme ad Antonino Spinalbese ma la coppia si è lasciata appena due mesi dopo la nascita della bambina (e la showgirl è tornata insieme al suo ex marito).