Stefano De Martino, la confessione su Maria De Filippi: “Il suo segreto? Gliel’ho rubato”

Stefano De Martino ha confessato un retroscena del suo speciale rapporto con Maria De Filippi.

Stefano De Martino ha instaurato un ottimo rapporto con Maria De Filippi, che ha il merito di averlo “scoperto” grazie al suo show, Amici. Il ballerino ha confessato alcuni retroscena sul loro rapporto e su un “segreto” della conduttrice.

Stefano De Martino: il segreto di Maria De Filippi

Oggi Stefano De Martino ha un ottimo rapporto con Maria De Filippi, che ha praticamente il merito di averlo lanciato nel mondo dello spettacolo. Il celebre ballerino, ex marito di Belen Rodriguez, ha confessato che proprio dalla conduttrice avrebbe imparato il segreto per condurre una carriera lavorativa di successo: “Maria De Filippi fatica, ma vive senza fatica perchè affronta il suo mestiere con divertimento e passione. È il suo segreto, gliel’ho rubato e ambisco a fare la stessa cosa”, ha dichiarato Stefano De Martino, che oggi è senza dubbio uno dei conduttori più amati d’Italia.

Stefano De Martino: la vita privata

Oggi il ballerino sarebbe single dopo la fine della sua storia d’amore per Belen Rodriguez (diventata mamma per la seconda volta alcuni giorni fa). Per diverso tempo dopo la rottura dei due volti vip si è parlato di una presunta liaison tra De Martino e la modella Mariacarla Boscono, ma la questione non ha ricevuto conferme. Stefano De Martino ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e da sempre continua a godersi il tempo in compagnia del figlio Santiago, suo unico grande amore.

I due erano tornati insieme nel 2019 ed erano rimasti insieme per quasi un anno prima di dirsi definitivamente addio nel 2020. Pochi mesi più tardi Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con Antonino Spinalbese, con cui oggi ha realizzato il sogno di diventare madre per la seconda volta. Stefano De Martino non ha mai svelato i motivi che avrebbero condotto lui e la showgirl a separarsi di nuovo.

Stefano De Martino: la carriera tv

Per il momento i programmi condotti da Stefano De Martino, ossia Stasera Tutto è Possibile e Made in Sud, non sono stati menzionati tra i programmi in prima serata dei nuovi palinsesti Rai 2021 e 2022. In tanti sperano di sapere al più presto quali saranno i nuovi progetti lavorativi del ballerino, ma sulla questione al momento tutto tace.