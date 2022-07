Un giorno Stefano De Martino potrebbe essere conduttore del Festival di Sanremo? Tutto quello che c'è da sapere e le ipotesi in merito alla questione.

Di anno in anno Stefano De Martino sta diventando uno dei conduttori più amati della tv e, secondo qualcuno, uun giorno potrebbe essergli affidata persino la direzione artistica del Festival di Sanremo.

Stefano De Martino: il successo

Messa da parte la carriera come ballerino Stefano De Martino si sta mettendo alla prova come conduttore, e dopo gli ottimi riscontri ottenuti a Bar Stella, l’ex volto di Amici ha conquistato anche il pubblico di Tim Summer Hits.

Sul palco del programma De Martino ha stupito tutti cimentandosi in un perfetto spagnolo nell’intervistare Lola Indigo, e traducendo persino le risposte della cantante.

Sui social in tanti lo vorrebbero vedere al Festival di Sanremo e c’è già chi ipotizza che la conduzione della kermesse gli possa essere affidata nel 2025 (anno in cui probabilmente Amadeus non sarà più al timone dello show). Ovviamente sulla questione non vi sono conferme e al momento ai fan del ballerino non resta che attendere per saperne di più.

Stefano De Martino e Belen

L’ultimo anno sarebbe stato imepgnativo per Stefano De Martino anche dal punto di vista sentimentale: la sua relazione con Belen infatti è tornata sulle principali pagine delle riviste di gossip a causa del loro ritorno di fiamma. Per ora i due non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia ma in tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere se questa volta la loro storia d’amore proseguirà.