Stefano De Martino ha svelato che lui e Belen Rodriguez dormirebbero in camere separate e ha spiegato perché.

Stefano De Martino ha rotto il silenzio sulla sua ritrovata serenità al fianco di Belen Rodriguez e ha svelato perché lui e la showgirl dormirebbero in camere separate.

Belen Rodriguez e Stefano in camere separate

Da oltre un anno Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati a formare una coppia e insieme sembrano essere più felici e uniti che mai. Con grande sorpresa dei fan il ballerino ha confessato però che lui e la showgirl sarebbero soliti dormire in camere separate e ha svelato un dettaglio inedito sul conto di sua moglie. “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, ha confessato il ballerino, svelando dunque che una delle passioni di sua moglie sarebbero le serie coreane.

Oggi Stefano sembra aver instaurato uno splendido rapporto anche con la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto durante la sua unione con Antonino Spinalbese (naufragata ad appena un paio di mesi dalla nascita della bambina). “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”, ha precisato De Martino, che ha anche aggiunto: “È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci”.