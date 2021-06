Stefano De Martino pronto per un nuovo programma Mediaset

Stefano De Martino è pronto per un nuovo programma Mediaset. Sarebbe in trattativa per uno show molto importante.

Stefano De Martino è pronto per un nuovo programma Mediaset. A quanto pare è già in trattativa per uno show di punta, di cui si sta parlando molto ultimamente. Un nuovo ruolo televisivo per l’ex ballerino di Amici.

Stefano De Martino: nuovo programma Mediaset

Mediaset sta lavorando sodo ultimamente, per stravolgere il palinsesto televisivo. Si sta occupando principalmente della domenica pomeriggio di Canale 5, nel post Barbara D’Urso. La conduttrice, dopo essere stata a lungo la regina della domenica pomeriggio, ha dovuto fare i conti con un forte calo di ascolti, che ha spinto Mediaset a cambiare i piani. Live – Non è la D’urso è stato ormai messo da parte e a quanto pare potrebbe esserci lo stesso destino per Domenica Live.

Secondo le informazioni che circolano sul web, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di sostituire la D’Urso con Lorella Cuccarini, che per il momento sembra aver preso tempo prima di decidere. Potrebbe esserci un ruolo importante anche per Stefano De Martino.

Stefano De Martino: nuovo ruolo accanto a Lorella Cuccarini

Stefano De Martino, secondo l’indiscrezione di Bubino Blog e Spy.it, potrebbe affiancare Lorella Cuccarini nel nuovo show della domenica pomeriggio.

Stefano ha già fatto gavetta in Rai, grazie alla conduzione di Made in Sud e Stasera tutto è possibile. L’ex ballerino ha studiato tanto per essere un buon presentatore e ora potrebbe finalmente arrivare ad un programma di punta. Gli show che ha condotto fino ad ora hanno sempre avuto un ottimo riscontro. Stefano De Martino ha grande successo anche come presentatore e accanto a Lorella Cuccarini potrebbe essere perfetto. I due hanno già “collaborato” nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, in cui Stefano aveva il ruolo di giudice e Lorella quello di insegnante.

Stefano De Martino: come contrastare Mara Venier

Al momento la vera regina assoluta della domenica pomeriggio è diventata Maria Venier, con Domenica In. Nello scontro con Barbara D’Urso, la Venier ha vinto in modo molto significativo. Un programma con Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, se dovessero accettare la proposta, sarebbe sicuramente ottimo per cercare di contrastare il successo di Mara Venier, che al momento non ha rivali. Secondo un’altra indiscrezione di Dagospia, la domenica pomeriggio sarebbe nelle mani di Lorella Cuccarini, che si andrebbe a scontrare con Mara Venier, per poi lasciare il posto ad un programma condotto da Elisa Isoardi. Non c’è ancora nulla di certo, ma Mediaset sembra si stia muovendo in questa direzione.