Stefano De Martino ha deciso di rinunciare alla co-conduzione di un programma e di farlo per ragioni ben precise, che ha rivelato in una recente intervista rilasciata a FQ Magazine. Ecco tutti i dettagli.

Il talentuoso conduttore campano, Stefano De Martino, in una recente intervista rilasciata a FQ Magazine, ha rivelato che non affiancherà Andrea Delogu in qualità di co-conduttore sul palco del “Tim Summer Hits 2023“.

De Martino ha deciso di rinunciare all’incarico per ragioni ben precise che ha raccontato nel dettaglio nell’intervista.

Ecco perché Stefano De Martino ha rinunciato alla co-conduzione del “Tim Summer Hits 2023”

Nella recente intervista rilasciata a FQ Magazine, Stefano De Martino ha rivelato che ha rinunciato all’incarico di co-conduttore dell’edizione 2023 del “Tim Summer Hits”. Il conduttore ha così motivato la sua scelta:

“Al Summer Hits di Rai 2 non ci sarò, perché io sono molto attento, anzi spero di essere abbastanza attento a non annoiare. Siccome quest’anno di televisione ne ho fatta tanta e ho la fortuna di alternarla con il teatro, onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, mi assento. Quest’estate non ci sarò, ci vediamo in autunno. Se sentite la mancanza però, potete sempre venire in teatro”.

Stefano De Martino tra successi in tv e nella vita sentimentale: i dettagli

Stefano De Martino sta portando avanti una carriera artistica di tutto rispetto e ciò è dimostrato dal successo che hanno ottenuto e stanno ottenendo programmi come “Stasera Tutto È Possibile” e “Bar Stella”.

Attualmente De Martino sta lavorando anche in teatro con il suo spettacolo che si intitola “Meglio Stasera. Quasi One Men Show” e anche in questo campo sta riscuotendo un notevole successo.

Dal punto di vista sentimentale poi, il conduttore campano è nuovamente felice accanto a Belen Rodriguez e alla sua meravigliosa famiglia allargata.