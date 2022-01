Stefano De Martino ripercorre la sua carriera e confessa: “Non trovavo strano spogliarmi”

Da Amici a Stasera Tutto è Possibile, Stefano De Martino ne ha fatta di strada, lo showman si è raccontato in alcune recenti interviste.

Stefano De Martino, showman di successo, ha conquistato il pubblico con il suo nuovo programma “Bar Stella” e in alcune recenti interviste rilasciate a La Repubblica e Fanpage, ha ripercorso alcune delle tappe principali della sua carriera e al contempo ha rivelato alcuni dettagli inediti su di sé.

Stefano De Martino e il successo del suo nuovo programma “Bar Stella”

L’amatissimo showman Stefano De Martino ha fatto il suo debutto ufficiale su Rai 2, il 28 dicembre 2021, con il suo “Bar Stella”, il suo nuovo programma, che già dal primo appuntamento ha fatto registrare ottimi ascolti, pari al 6,3% di share.

A Fanpage, De Martino ha spiegato qual è l’obiettivo del nuovo format, che va in onda in seconda serata:

“Nessuno si pone il problema di fare una cosa banale, normale. Volevamo fare questo, una sorta di melatonina televisiva che metta di buon umore senza essere impegnativa”.

Stefano De Martino ripercorre le tappe della sua carriera: da ballerino a showman

In una recente intervista rilasciata a La Repubblica, Stefano De Martino ha ripercorso le varie tappe della sua carriera artistica e professionale e a tal proposito ha rivelato che ad oggi non potrebbe più rifare alcune cose che un tempo erano di routine, ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Nella danza lavori con il corpo, non hai quel tipo di pudore. Fin tanto che ho ballato, non trovavo strano spogliarmi. Ora come ora mi vergognerei come un ladro a condurre un programma e stare su un cartellone in mutande”.

Stefano De Martino e Sanremo: “Deve essere il coronamento di una carriera”

In un’intervista pubblicata il 28 dicembre 2021 da Fanpage, Stefano De Martino ha parlato di una sua possibile conduzione di Sanremo, in un futuro non troppo lontano, ecco come si è espresso lo showman a riguardo: