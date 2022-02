Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma con Belen: “Non c’è, altrimenti lo avrei detto”

Stefano De Martino ha rotto il silenzio in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino ha messo a tacere le voci in circolazione in merito al suo presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, con cui nelle ultime settimane è stato spesso paparazzato insieme.

Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma

Da settimane Belen e Stefano De Martino hanno ripreso a essere paparazzati insieme (per altro anche durante una cena elegante) e, secondo i rumor in circolazione, quello tra i due avrebbe potuto essere l’ennesimo ritorno di fiamma.

Il ballerino ha smentito la questione affermando che lui e la showgirl argentina si sarebbero visti solo ed unicamente per interesse del figlio Santiago.

“Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo”, ha chiarito Stefano, e ancora: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più.

Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario.”

La versione di Belen

Belen Rodriguez non ha apertamente smentito le voci in circolazione e anzi, durante il suo debutto a Le Iene, ha lasciato aperto uno spiraglio di speranza verso un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito:

“Questa persona la conosco da 11 anni.

Se ci siamo sempre detti la verità su tutto? Ma assolutamente no! Lui è la persona che più mi ha fatto soffrire in assoluto. Mi ha mai tradito? Penso di sì”, aveva dichiarato la showgirl, e ancora: “Questa persona ha anche sofferto tanto a causa mia devo proprio ammetterlo. Se mi invitasse a cena fuori accetteresti? Sì, perché c’ero a cena ieri. Se è il più sexy che conosco? Direi di sì, ha un sex appeal importante.

La più brava a letto? Siamo sempre andati molto d’accordo. Il più infedele? Più o meno. Per lui ci sarò sempre, per quanto mi possa arrabbiare poi mi passa. Credo che anche lui ci sarà per me. Lo descrivo con una parola: neomelodico”.