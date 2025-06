Stefano De Martino sorprende tutti: resta alla conduzione di Stasera tutto è possibile

Clamoroso dietrofront in casa Rai: Stefano De Martino, che solo poche settimane fa aveva salutato con emozione il pubblico di Stasera tutto è possibile, rimarrà alla conduzione del programma anche nella prossima stagione. Un cambiamento sorprendente, rivelato in esclusiva da una testata di settore, che ha svelato le pressioni ricevute dall’ex marito di Belen Rodriguez per rimanere al suo posto.

Il saluto commovente

Era l’8 aprile 2025 quando De Martino, visibilmente emozionato, annunciava il suo abbandono del programma: “È stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia”. Le sue parole, cariche di commozione, avevano fatto presagire una vera e propria svolta nella sua carriera. Aveva persino indicato i suoi successori, Ciro Priello e Fabio Balsamo, ma ora la situazione è cambiata radicalmente. Cosa ha spinto De Martino a tornare sui suoi passi?

Pressioni e vincoli contrattuali

Secondo fonti vicine alla produzione, l’ex allievo di Amici ha dovuto fronteggiare corteggiamenti serrati da parte del suo team e il timore di perdere la “magia” del gruppo. Francesco Paolantoni ha commentato: “Senza Stefano non c’è il gruppo”, sottolineando l’importanza di De Martino per l’intero cast. La Rai, consapevole del successo di Stasera tutto è possibile, ha fatto la sua parte, esercitando pressioni affettuose per mantenere il conduttore al suo posto.

I numeri che contano

I vertici della tv pubblica sanno bene che il programma è uno dei fiori all’occhiello di Rai Due, con ascolti in continua crescita grazie alla presenza di De Martino. La sua partenza avrebbe potuto intaccare questo successo, trasformando un rischio in realtà. De Martino stesso, inizialmente desideroso di esplorare nuove strade televisive, ha dovuto fare i conti con un contratto che lo lega ancora a Rai Due per un numero definito di puntate.

Un anno in più a STEP

Il risultato? Un accordo pragmatica: De Martino rimarrà alla conduzione di Stasera tutto è possibile per un altro anno. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, nessun cambio in vista. Ma cosa riserverà il futuro a De Martino? E quali nuove sfide lo attendono? Solo il tempo potrà dirlo.