Stefano De Martino “sposa” Fiammetta Cicogna: le immagini in un video

Stefano De Martino sposa Fiammetta Cicogna? Le immagini dal set de Il Giorno più Bello hanno fatto il giro del web.

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sono sposati, ma per finta: i due si sono mostrati in abiti da cerimonia sul set del film Il giorno più bello.

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna: il matrimonio

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sono mostrati in abiti da cerimonia sul set de Il giorno più bello, dove i due interpretano una coppia di sposi.

Per l’occasione l’attrice ha sfoggiato l’abito bianco e ironica ha mostrato le “scarpe” da lei indossate sul set: delle comuni infradito. Il marito di Belen è alla sua prima prova come attore e in camerino ha aiutato Fiammetta Cicogna a prepararsi prima di recarsi all’altare. I due stanno girando a Castello di San Giorgio Canavese, in Piemonte, e insieme a loro sul set sono presenti Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

I fan sui social hanno mostrato il loro entusiasmo per le prime immagini emerse dal film e in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più.

Stefano De Martino: la vita privata

Per la prima volta Stefano De Martino ha vestito i panni d’attore sul set de Il giorno più bello. Il ballerino è noto per aver preso parte allo show di Amici, che lo ha lanciato verso il successo.

Negli ultimi anni alla passione per la danza il ballerino ha spesso affiancato la conduzione tv.

Oggi il ballerino risulta essere single dopo la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez e dopo una presunta liaison con Mariacarla Boscono. Il ballerino si è separato dalla showgirl argentina all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus e i due non hanno mai svelato i motivi dietro la loro decisione.

Per diverso tempo Belen e il ballerino non avevano fatto segreto di desiderare insieme un secondo figlio dopo la nascita del loro bambino, Santiago. La showgirl in seguito alla separazione ha avuto la sua seconda bambina, Luna Marì, insieme al nuovo compagno Antonino Spinalbese.

Dopo l’addio da Belen Stefano De Martino ha affittato un nuoovo appartamento tutto per sé in centro a Milano e ha adottato il labrador Choco. Da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata il ballerino si è sempre definito single.