Stefano De Martino ha commentato la diretta di Sanremo e in particolare ha commentato quanto accaduto sul palco dell’Ariston dopo l’esibizione shock di Blanco, che ha distrutto una scenografia sul palco.

Stefano De Martino: il commento su Blanco

Attraverso i social il conduttore Stefano De Martino ha commentato quanto accaduto sul palco dell’Ariston nella pima serata della kermesse e dopo che Blanco, a causa di un problema tecnico, non è riuscito a cantare e ha deciso di distruggere la scenografia che era stata messa apposta per lui sul palco. Secondo il marito di Belen il cantante avrebbe creato un danno enorme per tutti coloro che hanno lavoro allo show e Amadeus – che ha dimostrato grande professionalità nel gestire l’imprevisto – avrebbe potuto usare a suo avviso meno tatto:

“Credo sia stato fin troppo diplomatico, poteva essere anche meno delicato e poteva usare meno tatto con Blanco, ne aveva diritto”, ha dichiarato De Martino, e ancora: “C’è differenza tra quello che è successo tra Bugo e Morgan e quello che è successo ieri con Blanco.

Sottrarsi a una esibizione, come hanno fatto Bugo e Morgan, è invalidante direttamente per l’artista e reca un danno più limitato rispetto allo spettacolo. Quello che invece ha fatto Blanco, ha avuto ripercussioni enormi sul lavoro di tutti per tutto il resto dello spettacolo.”

Nelle ultime ore Blanco si è scusato pubblicamente per il gesto da lui compiuto sul palco dell’Ariston e già in mattinata aveva fatto lo stesso con Amadeus.