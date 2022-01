Stefano De Martino torna a Stasera tutto è possibile: la data

Stefano De Martino a febbraio torna in onda con Stasera tutto è possibile. Tutto quello che c'è da sapere.

Per il terzo anno consecutivo Stefano De Martino sarà alla guida di Stasera tutto è possibile, che avrà inizio a partire da febbraio.

Stefano De Martino torna a Stasera tutto è possibile

A dicembre sarebbero avvenute le registrazioni di Stasera tutto è possibile negli studi Rai e, a quanto pare, il format tv riprenderà il via a partire da martedì 22 febbraio.

Il format è alla sua settima edizione e le prime quattro sono state condotte da Amadeus, di cui Stefano ha raccolto il timone. In tanti non vedono l’ora di scoprire quali saranno le novità introdotte in questa nuova edizione del format tv ma per saperlo non resta che attendere.

Stefano De Martino e Belen

Al momento De Martino è sulla cresta del gossip anche per quanto riguarda la sua vita privata: secondo indiscrezioni infatti il ballerino avrebbe ricominciato a frequentare la sua ex moglie, Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago.

I due si erano detti addio nel 2020, all’indomani del lockdown per l’emergenza Coronavirus, e lei si era in seguito legata a Antonino Spinalbese. Dopo la nascita della seconda figlia, Luna Marì (venuta al mondo lo scorso 12 luglio) Belen ha detto addio a Antonino e, nelle ultime settimane, è stata spesso avvistata in compagnia di Stefano. I due confermeranno il ritorno di fiamma?

Stefano De Martino: la vita privata

Dopo la rottura da Belen Stefano De Martino ha sempre protetto la sua vita privata e non è chiaro se vi sia stata un’altra partner al suo fianco (anche se per diverso tempo si è vociferato di una sua unione con Gilda Ambrosio). Il ballerino è sempre stato molto concentrato su suo figlio, Santiago De Martino, con cui ama trascorrere la maggior parte del suo tempo libero. Il bambino vive con Belen e la sua sorellina, Luna Marì.