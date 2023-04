Stefano Macchi: "Anna Pettinelli? Non l'ho tradita, andare verso Elisa è stato naturale"

Stefano Macchi sta per diventare padre per la prima volta. La nuova compagna Elisa D’Ospina è arrivata nella sua vita poco dopo la rottura con Anna Pettinelli. Il doppiatore ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte che non c’è stato nessun tradimento.

Stefano Macchi: da Anna Pettinelli ad Elisa

Intervistato dal settimanale Oggi insieme alla compagna Elisa D’Ospina, Stefano Macchi si è raccontato un po’. Il doppiatore sta per diventare padre di un bel maschietto e non vede l’ora di stringere tra le braccia il primo figlio. L’annuncio della paternità è arrivato lo scorso gennaio, mentre il parto è previsto per maggio. Considerando che la relazione con Anna Pettinelli è finita da poco, la domanda sorge spontanea: ha tradito l’ex prof di Amici con Elisa?

Stefano Macchi: nessun tradimento ad Anna con Elisa

Stefano ha dichiarato:

“Non voglio lasciare spazio per le polemiche, andare verso Elisa è stato il percorso più bello e naturale. Nessuno ha tradito nessuno, tanto per essere chiari. (…) Sono uscito dalla relazione sereno e ho cercato di mantenere rapporti cordiali. Non è stato lo stesso dall’altra parte. Quello che mi interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando e con Elisa, la donna della mia vita”.

Macchi ha sottolineato di non aver tradito la Pettinelli. La loro relazione è durata 8 anni e, anche se si sono lasciati soltanto lo scorso giugno, erano in crisi da tempo.

Stefano ed Elisa: il nome del bambino

La storia con Anna Pettinelli è ormai archiviata. Stefano sta per diventare padre ed è follemente innamorato della sua Elisa. La D’Ospina ha raccontato: