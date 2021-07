Stefano Sirena chi è: vita privata, fidanzato di Manuela Carriero a Temptation Island 2021

Stefano Sirena è uno dei partecipanti dell'ultima edizione di Temptation Island, in coppia con la fidanzata Manuela. Scopriamo qualcosa in più su di lui

Stefano Sirena, in coppia con la sua fidanzata Manuela Carriero, è uno dei protagonista dell’ottava edizione del reality estivo di Canale 5 Temptation Island. Scopriamo qualcosa in più sul partecipante del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Stefano Sirena: chi è?

Di Stefano Sirena non si conosce molto: ciò di cui siamo sicuri è che sia nato nel 1991 a Brindisi, città dove vive anche oggi insieme a sua madre.

Cestista, ha militato tra la serie C e la serie D italiana, in cui ha giocato per la New Virtus Masagne e per il Basket Francavilla.

In passato è stato anche il vice direttore di un negozio di elettrodomestici a Rimini, prima di ritornare nella sua città di origine.

Stefano Sirena: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata d Stefano Sirena, si conosce solo il suo fidanzamento che dura da quattro anni con Manuela Carriero, con cui sta partecipando a Temptation Island. Questa partecipazione è stata voluta dalla sua fidanzata, che ha interrotto la convivenza con Stefano nel 2020 dopo aver scoperto di alcuni suoi tradimenti.

Inoltre, si sa che durante un ritito con la squadra di basket è stato sorpreso in camera con una ragazza che non era la sua fidanzata, e per questo motivo è stato cacciato dal ritiro.

Anche se i due vivono separati, lui spesso si ferma a dormire a casa di lei.

Stefano Sirena: la fidanzata Manuela Carriero

Stefano Sirena sta partecipando a Temptation Island insieme alla fidanzata Manuela Carriero. La donna è nata e vive a Brindisi come il suo fidanzato. Manuela è nata nel 1990, dunque un anno prima di Stefano.

Manuela svolge la professione di barista, un lavoro che fa da sempre e che le piace molto.

Ha deciso di partecipare a Temptation Island poiché non si fida più del fidanzato, che l’ha tradita varie volte.

Stefano Sirena a Temptation Island

Se la fidanzata ha voluto partecipare al reality estivo di Canale 5 per capire se si può ancora fidare del fidanzato, Stefano Sirena vuole capire se la storia tra i due può realmente ricominciare o se dovrebbero lasciarsi definitivamente.

Nel programma i due saranno tentati da una serie di ragazzi e ragazze, appunto chiamati tentatori, col il fine di capire se la loro storia potrà rafforzarsi e continuare in futuro oppure se è arrivata al capolinea.