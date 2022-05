Juventus, Stefano Tacconi è uscito dalla terapia intensiva

Ottime notizie per l'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, che è uscito dalla terapia intensiva a quasi un mese dal suo ricovero del 23 aprile

Arrivano finalmente delle buone notizie per l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi. L’uomo era stato ricoverato in ospedale lo scorso 23 aprile, dopo che si era sentito male al termine di un viaggio in macchina.

Da quel momento la terapia intensiva e tanta paura, ma il peggio sembra essere ormai essere alle spalle.

Stefano Tacconi uscito dalla terapia intensiva, le parole del dottore

A dare la buona notizia è stato lo stesso dottore che ha seguito Tacconi in queste settimane difficili, Andrea Barbanera, il direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria: “Il paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l’autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza.

Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane.”

Il momento del malore, il racconto di Claudio Strocco

Claudio Strocco era con Tacconi nel momento in cui l’ex campione del calcio si è sentito male. Il 64enne era ospite della Giornate delle Figurine e aveva trascorso la serata al ristorante Da Mariuccia a Pratomorone: “Ha trascorso una splendida serata in compagnia di Andrea, il figlio.

Nessuno di noi poteva pensare in quel momento che potesse stare male. Ha cenato qui al ristorante. Ha mangiato leggero e gustato i nostri piatti. Stava bene e scherzava con tutti noi. Ha anche firmato le copie del libro e rilasciato alcune interviste. Poi, attorno all’ 1.30 è andato a riposare. Ha dormito nella nostra casa vacanze, qui a Tigliole. Ha detto di non sentirsi molto bene. Aveva mal di testa e ha chiesto un analgesico, poi è partito con il figlio per tornare ad Asti.” Da quel momento la situazione era andata peggiorando, fino a quando c’era stato il malore che aveva messo in apprensione tutta la famiglia dell’ex portiere della Juventus, famiglia che ora, dopo le notizie arrivate dall’ospedale, può tirare un bel sospiro di sollievo.