Steinmeier al Parlamento UK: "Non restiamo fermi alla Brexit"

Londra, 4 dic. (askanews) – Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in visita di Stato nel Regno Unito, ha invitato Londra e l’Unione Europea a ricostruire i rapporti dopo la Brexit, parlando ai deputati nella Royal Gallery con un discorso carico di riferimenti culturali e appelli all’unità.

Durante l’intervento, Steinmeier ha richiamato le tensioni globali e la necessità di una risposta comune.

“Vediamo il ritorno di ambizioni imperiali e il tentativo di forze destabilizzanti di dividerci e metterci gli uni contro gli altri. Ed è proprio per questo che dobbiamo restare uniti. Dobbiamo difendere insieme ciò che ci definisce.”

Ha poi ribadito la centralità dei valori europei condivisi. “Oggi – ha detto – siamo fianco a fianco, non uno contro l’altro ma insieme, per la libertà, la democrazia e i valori che definiscono l’Europa”.

Sul tema Brexit, Steinmeier ha riconosciuto le difficoltà generate soprattutto per i più giovani. “Sì, la Brexit ha creato ostacoli. Scambi scolastici, studi, tirocini: molte cose sono diventate più difficili, soprattutto per i giovani. Dobbiamo cambiare questa situazione. Ci stiamo lavorando con l’accordo europeo sulla mobilità giovanile e, a livello bilaterale, vogliamo garantire che gli studenti tedeschi possano entrare più facilmente nel Regno Unito”.

Il presidente ha poi utilizzato un riferimento molto britannico, citando gli Oasis per invitare a non restare bloccati nelle fratture del passato. “Molti erano delusi e a volte incapaci di comprendere quella decisione. C’era un senso di incertezza – ha aggiunto -. Abbiamo però deciso di non restare bloccati in quei sentimenti. ‘Don’t Look Back in Anger’, come dice così bene una delle canzoni più famose degli Oasis. Se posso permettermi, credo che questo sia molto britannico: mantenere la calma e andare avanti, guardare avanti con pragmatismo e ripartire.”

Nella parte finale del discorso, Steinmeier ha tornato a insistere sulla necessità di guardare avanti: “‘Don’t Look Back in Anger’. Quindi non guardiamo al passato, ma insieme al futuro. Facciamolo con fiducia, con ambizione e con la convinzione che, uniti, possiamo ottenere più di quanto possiamo fare da soli.”

La visita di Stato, la prima di un presidente tedesco nel Regno Unito da 27 anni, è destinata a proseguire con appuntamenti dedicati alla cooperazione e alla memoria storica tra i due Paesi.