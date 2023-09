Steinmeier: Napolitano un europeo come non ne ho mai visti

Steinmeier: Napolitano un europeo come non ne ho mai visti

Roma, 26 set. (askanews) – Il ricordo del presidente tedesco Frank Walter Steinmeier all’uscita delle esequie di Giorgio Napolitano a Montecitorio. Il presidente tedesco ha espresso cordoglio e ammirazione per il profondo, limpido europeismo del presidente emerito della Repubblica, deceduto il 22 settembre a 98 anni.

“Sono qui per esprimere il mio più profondo cordoglio alla famiglia e a tutto il popolo italiano. Con Giorgio Napolitano ci siamo incontrati e abbiamo parlato spesso.

Era una personalità affascinante” ha detto Steinmeier. “Era un europeo come non ne ho mai visto, profondamente convinto dell’integrazione; teneva alla cultura delle memoria di Italia e Germania, e per questo lo onoreremo ricordandolo anche in Germania”.