Steinmeier: sempre meno mediatori, non rinunciamo a aiuto Papa a Gaza

Roma, 22 set. (askanews) – “Il Papa stesso si è spesso espresso, dicendo che il Vaticano, Roma, sono a disposizione, nel caso in cui le parti in conflitto cerchino una via di incontro e io l’ho incoraggiato molto a tenere aperto questo ruolo, questa possibilità”: lo ha detto il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, in un punto stampa al Campo Santo Teutonico, dopo l’udienza con Papa Leone XIV in Vaticano, rispondendo a una domanda su un maggiore ruolo di mediatore della Santa Sede nel conflitto in Medio Oriente e ricordando che anche nella Chiesa esistono “diversi punti di vista” in merito.

“Credo che in tempi in cui in tutto il mondo ci sono sempre meno mediatori e meno soggetti che hanno influenza sulle parti del conflitto, non possiamo rinunciare quando il Papa e il Vaticano offrono il loro aiuto”, ha sottolineato il presidente federale tedesco.