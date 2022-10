Steinmeier vede Zelensky, sei mesi dopo l’incidente diplomatico

Roma, 26 ott. (askanews) – Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier è andato in visita ufficiale in Ucraina e ha dovuto ripararsi da un attacco aereo. Sono passati sei mesi (era aprile) dall’incidente diplomatico che lo aveva respinto sulla strada verso Kiev, con il presidente Volodymyr Zelensky che lo aveva definito “persona non grata” per i suoi sforzi diplomatici in passato, quando era ministro degli Esteri, a sostegno della Russia.

“Proprio ora, di fronte agli ignobili attacchi missilistici e con droni russi, era per me importante venire qui a dire alla gente in Ucraina, qui nella capitale ovviamente, ma anche oltre la capitale, nei villaggi e nelle città, che siamo dalla vostra parte, vi sosteniamo, continueremo a sostenervi, economicamente, politicamente, militarmente, fino a quando sarà necessario” ha detto Steinmeier.

Martedì, durante la sua prima visita in Ucraina dallo scoppio della guerra, è sfuggito a un raid aereo, in serata ha visto Zelensky e mercoledì è rientrato in Germania.

“Nel rifugio anti-aereo a Koriukivka ho parlato con donne le cui storie mi hanno molto scosso. La gente di Koriukivka ha letteralmente forzato a mani nude i carri armati russi a girarsi e questo mi ha davvero impressionato” ha aggiunto.

Korioukivka è già nota alle cronache per un’operazione punitiva nazista nel 1943, che in due giorni provocò 7.000 vittime.

Oggi la Germania in questa città di 14.000 abitanti nel nel nord-est dell’Ucraina, inizialmente occupata dai russi e che vede le sue infrastrutture fortemente danneggiate, ha fornito dei “pacchetti per l’inverno”, che consistono in generatori, tecnologie di riscaldamento di distretto che usano il legno delle foreste circostanti e una officina mobile di riparazione per riscaldamento e sistemi idrici.

“Il contributo della Germania alla manovra dell’Ucraina verso la pace e il ripristino della nostra integrità internazionale è davvero significativo”, ha elogiato Zelensky, ringraziando inoltre Berlino per avere fornito dei moderni sistemi anti-aereo Iris-T.