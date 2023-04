Ci sono due indagati per la morte di Stella Mutti, 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale a Rezzato, in provincia di Brescia, dopo essere stata al concerto di Ernia.

Stella, 19enne morta dopo il concerto di Ernia: due indagati, tra cui il fidanzato

Ci sono due persone indagate per la morte di Stella Mutti, 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale a Rezzato, in provincia di Brescia, la notte tra il 25 e il 26 agosto. Dopo mesi di verifiche e consulenze, due persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui il fidanzato. Stella stava tornando a casa dopo il concerto di Ernia, uno dei suoi cantanti preferiti. La studentessa aveva trascorso la serata insieme al suo fidanzato. La coppia stava rientrando a casa in motorino, quando si sono schiantati contro una Jeep che li aveva affiancati al semaforo. Il 22enne era rimasto lievemente ferito, mentre la 19enne è morta sul colpo. Le responsabilità potrebbero essere attribuite sia al conducente della Jeep, un 27enne, che al fidanzato di Stella.

La dinamica dell’incidente

Il conducente della Jeep avrebbe svoltato a sinistra in un punto vietato, mentre il fidanzato di Stella avrebbe iniziato a sorpassarlo in un punto in cui non era consentito. La ragazza è stata sbalzata dalla sella e ha sbattuto la testa. Dagli accertamenti era emerso che il 27enne aveva in sangue un elevato tasso di alcol e aveva anche assunto sostanze stupefacenti. Dopo poche ore dall’incidente, il cantante Ernia aveva dedicato una canzone e un cuore rosso alla ragazza. “Sono seriamente addolorato e non so dire quanto mi dispiace” sono state le sue parole.