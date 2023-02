Home > Askanews > Stella ad Hollywood per Jon Favreau, festa con Robert Downey Jr. Stella ad Hollywood per Jon Favreau, festa con Robert Downey Jr.

Roma, 14 feb. (askanews) – L’attore e regista statunitense Jon Favreau, il papà di “Iron Man” e uno dei “padrini” del Marvel Cinematic Universe nonché mente creativa della serie tv di Star Wars “The Mandalorian”, ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. A festeggiarlo è arrivato anche l’attore Robert Downey Jr., star di Iron Man. “Questa stella è speciale per me perché non è un premio assegnato per un progetto o un film in particolare, ma riguarda la longevità, l’aver fatto parte di Hollywood abbastanza a lungo da essere il benvenuto nelle sue strade”, ha affermato Jon Favreau.

