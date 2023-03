Home > Askanews > Stella Assange a Roma, "L'UE lavori per la libertà di Julian" Stella Assange a Roma, "L'UE lavori per la libertà di Julian"

Roma, 7 mar. (askanews) – L’Unione Europea dovrebbe impegnarsi per la liberazione di Julian Assange, da quasi quattro anni in arresto in Gran Bretagna; lo ha detto Stella, moglie del caporedattore di Wikileaks. Assange è dal 2019 nella prigione di Belmarsh, prima per un’accusa di stupro in Svezia, poi archiviata; poi in attesa di una risposta alla domanda di estradizione da parte degli Stati Uniti per cospirazione e spionaggio. Stella Assange ha parlato da Roma a margine del convegno “Il caso Assange e il diritto alla verità” organizzato dal Movimento 5 Stelle.

