Stella Morris arriva al carcere di Assange vestita da sposa

Milano, 23 mar. (askanews) – E’ arrivata con il suo vestito da sposa firmato Vienne Westwood. Stella Morris si è presentata così all’ingresso della prigione londinese di Belmarsh per sposare Julian Asange, il fondatore di WikiLeaks, nel carcere di massima sicurezza britannico, da dove continua a combattere contro la sua estradizione negli Stati Uniti. Ad accogliere l’avvocato e imminente signora Assange, fuori dal carcere, molti sostenitori dell’attivista australiano.

Coinvolto in una lunga saga legale, Assange è ricercato dai tribunali americani che vogliono processarlo per la diffusione, dal 2010, di oltre 700mila documenti riservati sulle attività militari e diplomatiche americane, in particolare in Iraq e in Afghanistan.