Stellantis: al via tavolo comune opposizioni su emergenze e per costruire piano industriale'**

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Questa mattina, alla presenza di Stefano Patuanelli, Carlo Calenda, Antonio Misiani, Marco Grimaldi e Francesca Ghirra, si è svolto un incontro che ha messo le basi per un lavoro parlamentare e politico comune sul tema dell’automotive. Al centro dell’incontro ci sono stati principalmente due punti: dare una risposta alle emergenze odierne del settore, a partire dalla questione Stellantis; per arrivare alla costruzione comune di un piano industriale a medio e lungo termine, per ridare al settore dell’automotive la centralità che ha sempre avuto. Un ruolo essenziale per un settore industriale chiave nel futuro dell’Italia. Il tavolo si aggiornerà a stretto giro.