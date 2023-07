Stellantis: Ambrosi (Fdi), 'bene accordo tra Governo e azienda per rilancio'

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Se c’è la volontà politica anche le situazioni più complicate possono risolversi. Per questo siamo molto soddisfatti dell’accordo che il nostro ministro Urso ha trovato con l’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares. L’automotive è un settore troppo importante e che dà occupazione a troppi lavoratori e lavoratrici, anche dell’indotto, perché possa essere ridimensionato. Anzi, abbiamo bisogno di un suo rilancio e mi sembra che la prima intesa tra governo e azienda vada proprio in questa direzione. Attendiamo l’esito dei tavoli tecnici per leggere cosa ci sarà nell’accordo di transizione che arriverà tra poche settimane. Ma siamo certi che, grazie all’impegno del governo italiano, un settore così importante e qualificante troverà il rilancio che merita e che i livelli occupazionali entro i nostri confini saranno mantenuti”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia in commissione Politiche Ue, Alessia Ambrosi.