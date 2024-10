Stellantis: battibecco Calenda-Tavares, 'una presa in giro, non ha approfondito nulla'

Stellantis: battibecco Calenda-Tavares, 'una presa in giro, non ha appro...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Durante l'audizione del ceo di Stellantis, Carlos Tavares, alla Camera è andato in scena un botta e risposta con Carlo Calenda. Anzi più di uno. "Un vivace confronto", come lo ha definito il leader di Azione interpellato dall'Adnkronos sull'accaduto.

Al centro dello scambio, i numeri. Quei numeri su cui, secondo Calenda, Tavares è stato quanto meno evasivo. Durante la replica di Tavares, Calenda ha interrotto il Ceo di Stellantis sul numero dei brevetti. "Ha detto 'approfondirò' ma il punto è che non ha approfondito alcun numero", rimarca Calenda. Poi al termine dell'audizione Calenda ha chiesto a Tavares di lasciare agli atti due slides di impegni di Stellantis che il Ceo aveva mostrato in audizione, ma il manager si è rifiutato. "Ci ha fatto vedere due slide. E gli ho chiesto: 'Quindi ce le lascia?'. Lui ha risposto che era materiale confidenziale e non poteva lasciarlo alla commissione. Una presa in giro".