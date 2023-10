Stellantis: Calenda a Elkann, 'venga in Parlamento, numeri no chiacchiere'

Stellantis: Calenda a Elkann, 'venga in Parlamento, numeri no chiacchier...

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – "Queste caro John Elkann sono chiacchiere contraddette dai fatti. Chiacchiere erano le garanzie sui posti di lavoro quando hai venduto Marelli, chiacchiere quelle sul futuro di FCA quando hai usato la garanzia pubblica per liberare risorse per pagarti un dividendo all’estero e potere così vendere FCA, chiacchiere quelle relative a Stellantis mentre la produzione è scesa del 30% dall’epoca Marchionne. Ora io spero che tu abbia il coraggio di venire in Parlamento, possibilmente con qualche numero e meno chiacchiere". Così Carlo Calenda, leader di Azione, in risposta a John Elkann, che ha parlato di ‘impegni concreti’ di Stellantis in Italia.