Stellantis: Calenda, 'Tavares deludente e molto arrogante'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Totalmente deludente, non ha detto niente Tavares, è stato molto arrogante. Ha sostanzialmente raccontato le peripezie del mercato dell'auto, ha detto una sola cosa: che l'impegno che ha preso, e il ministro Urso ha strombazzato, di un milione di auto non c'è più. C'è un impegno per un milione di clienti, ma quelli glieli dobbiamo pagare noi con gli incentivi". Così il leader di Azione Carlo Calenda al termine dell'audizione del ceo di Stellantis, Carlos Tavares, alla Camera.