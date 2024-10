Stellantis: Conte, 'Elkann venga in Parlamento'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Alla luce di queste dichiarazioni, ribadisco quello che ho detto all'Ad di Stellantis in audizione: non ci servono commissari liquidatori, Elkann venga a rispondere davanti allo Stato, in Parlamento". Così su X il leader del M5S Giuseppe Conte, comm...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Alla luce di queste dichiarazioni, ribadisco quello che ho detto all'Ad di Stellantis in audizione: non ci servono commissari liquidatori, Elkann venga a rispondere davanti allo Stato, in Parlamento". Così su X il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando le parole di Carlos Tavares sulla possibilità di licenziamenti per rilanciare Stellantis. "Hanno avuto prestiti bancari garantiti dall'Italia nella fase più dura della pandemia e avevano dato garanzie su stabilimenti e occupazione: ora devono renderne conto alle Istituzioni, a tutti noi, agli operai in cassa integrazione a 1000 euro a cui inviano le letterine per comprare le Maserati a prezzi scontati", conclude l'ex premier.