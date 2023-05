Stellantis: dividendo di 1,34 euro per azione in pagamento il 4 maggio

Torino , 3 mag. - (Adnkronos) - Il dividendo ordinario di 1,34 euro per azione approvato dall’assemblea degli azionisti sarà in pagamento il prossimo 4 maggio. Lo comunica Stellantis in occasione della presentazione dei dati conseguiti dal gruppo nel primo trimestre 2023 ...