Stellantis: Elkann, 'con Manley azienda ha raggiunto risultati record'

Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Voglio ringraziare Mike Manley per tutto quello che ha fatto con noi negli ultimi 20 anni. Gli anni passati alla guida di Jeep sono stati fondamentali per la trasformazione del brand e poi, in qualità di Amministratore Delegato di Fca, ha portato l’azienda a raggiungere risultati record in uno dei periodi più difficili della sua storia.

Lavorando a stretto contatto con Carlos Tavares, è stato determinante nella creazione e nel riuscito lancio di Stellantis. Gli auguriamo il meglio nel suo nuovo ruolo". Ad affermarlo è il presidente e amministratore esecutivo di Stellantis, John Elkann dopo che Mike Manley ha annunciato che lascerà il suo ruolo di Head of Americas di Stellantis per assumere il ruolo di Ceo di AutoNation.