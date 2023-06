Stellantis, Ficili: accordo con dealer per gestire nodo logistica

Milano, 26 giu. (askanews) – Stellantis ha raggiunto un accordo con i concessionari italiani per gestire le criticità della logistica che stanno rallentando le consegne di nuovi veicoli. Lo ha detto il Country Manager di Stellantis in Italia, Santo Ficili, a margine dell’Urban Mobility Council a Milano.

“Purtroppo – ha detto Ficili – il settore automotive in Italia e in Europa sta affrontando queste criticità. È un tema logistico che discende, ahimè, dalla guerra tra Russia e Ucraina. Molti autisti di bisarche sono ucraini e purtroppo sono stati richiamati nella loro patria. Quindi l’automotive, ma non solo, si sta trovando ad affrontare questa situazione”.

“Il mercato Italia di Stellantis – ha aggiunto – ha reagito immediatamente a questo a questa criticità costruendo dei piani d’azione che vedono anche il coinvolgimento dalla nostra rete di vendita, dei nostri concessionari attraverso i quali abbiamo definito dei piani per poter andare al più presto attraverso loro a prendere le vetture dai nostri piazzali per poter essere consegnate ai clienti nella maniera più veloce possibile”.

“Stiamo chiedendo aiuto anche ai nostri grandi clienti noleggiatori i quali, ovviamente, essendo parte anch’essi dell’automotive, hanno ben compreso questa situazione. Quindi direi che il sistema sta lavorando in maniera compatta insieme ancora una volta, per trovare la soddisfazione dei clienti. Non è facile perché il problema esiste, ma diciamo che vedo l’uscita da questa criticità abbastanza presto”, ha concluso Ficili.