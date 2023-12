Stellantis, Fiom: "Elkann dicano se investono o chiudono in Italia"

Roma, 6 dic. (askanews) – “Gli Elkann devono rispondere alla domanda dei lavoratori italiani su Stellantis e che che i sindacati portano al tavolo: investono o chiudono?”. Così il leader della Fiom, Michele De Palma, entrando al ministero delle Imprese e del made in Italy per il tavolo sull’automotive.

“Se investono troveranno il lavoro della Fiom e il consenso per poter riportare in Italia e rilanciare ricerca, sviluppo e produzione – ha detto – se chiudono devono sapere che per quanto ci riguarda lotteremo per difendere la produzionem, la ricerca e lo sviluppo. Oggi l’incontro al ministero serve se chiarisce qual è la posizione di Stellantis rispetto al futuro della produzione, ricerca e sviluppo nel nostro Paese”.