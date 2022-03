Stellantis, Fiom: obiettivo non è chiudere ma convertire siti

Milano, 31 mar. (askanews) – “La cosa importante è che Tavares ha detto che l’obiettivo non è chiudere, ma convertire gli stabilimenti. Bisognerà andare a fondo su Termoli che sarà la prima ad essere riconvertita”. Lo ha detto la segretaria della Fiom, Francesca Re David al termine dell incontro con il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares.

“Un incontro da cui noi speriamo che si avvii un percorso di confronto, perché naturalmente questo è quello che è necessario per capire che cosa avviene negli stabilimenti, in tutti gli stabilimenti e per l’occupazione del settore auto”.

“Noi pensiamo che il punto centrale, ed è quello che stiamo chiedendo anche al governo, sia appunto la sostenibilità ambientale, ma anche la sostenibilità sociale e quindi il ritorno alla piena occupazione”.

“Quindi questo è stato un primo incontro, noi chiediamo che ce ne siano altri. Allo stesso tempo al governo, chiediamo di porre al centro il tema di Stellantis e di tutto il sistema dell’automotive”.