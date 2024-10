Stellantis: Grimaldi (Avs), 'eutanasia gruppo, in piazza con operai'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Che il Governo italiano stia frenando la transizione energetica è un fatto. Ma c’è un errore di sistema nella narrazione di Tavares: l’automotive in Italia vive un'agonia da ben prima dell’elettrico e della crisi tedesca". Lo ha dichiarato il vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.

"La Cassa integrazione è attiva da 20 anni, mentre Stellantis macina profitti. Non è Kaos, non è l’ira di Zeus, è una strategia di disinvestimento nel nostro Paese. Non un modello, non un impegno, non un piano: siamo all’eutanasia di un gruppo industriale. Per noi d'ora in avanti qualunque incentivo deve essere vincolato all’impegno che le produzioni volate all’estero vengano riportate in Italia. Le tute blu venerdì scendono in piazza per il loro futuro e per il futuro dell'Italia. Noi saremo con loro. Perché ciò che restituisce dignità alla classe operaia salverà il nostro Paese”.