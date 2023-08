Stellantis: Hub Circular Economy di Mirafiori occuperà 55mila mq

Milano, 3 ago. (askanews) – Proseguono i lavori per la realizzazione dell’Hub di Circular Economy di Stellantis a Mirafiori. A fare il punto il responsabile dell’impianto, Adriano Fabrizi.

“In questa fase stiamo lavorando per la creazione delle aree che accoglieranno le persone ed i processi dedicati al prolungamento della vita utile dei componenti delle vetture, offrendo una nuova gamma di ricambi sostenibile, minimizzando il consumo di materie prime e lo spreco di risorse”, spiega Fabrizi.

“Per la realizzazione di questo progetto abbiamo recuperato un’area industriale inutilizzata di circa 55mila metri quadrati nella zona di Mirafiori Sud. Abbiamo già iniziato i lavori e stiamo attrezzando l’area in cui riceveremo e selezioneremo i componenti delle vetture provenienti dalla rete di assistenza e che saranno successivamente rigenerati partendo, in una prima fase, da motori e cambi”.

“Le batterie invece saranno riparate e rigenerate in una zona specifica. Stiamo attrezzando un’area per il ricondizionamento delle vetture usate dei nostri marchi da reinserire nel mercato, mentre le vetture giunte a fine vita saranno smontate per recuperare i componenti da reimmettere nel settore dei ricambi usati per contribuire al raggiungimento dell’obbiettivo aziendale di azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2038”, conclude Fabrizi.