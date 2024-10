Stellantis: in corso processo formale per successore Tavares nel 2026

Stellantis: in corso processo formale per successore Tavares nel 2026

Torino, 11 ott. - (Adnkronos) - “E’ già in corso il processo formale per identificare il successore di Carlos Tavares, quando lascerà l'incarico al termine del suo mandato di ceo, all’inizio del 2026”. A confermarlo Stellantis in una nota in cui sottolinea ...