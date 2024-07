Stellantis: in primo sem utile netto a 5,6 mld, ricavi -14% a 85 mld

Torino, 25 lug. - (Adnkronos) - Stellantis ha chiuso il primo semestre 2024 con 85 miliardi di euro di ricavi netti, in calo del 14% su base annua, e 5,6 miliardi di euro di utile netto, in calo del 48% su base annua. L’utile operativo rettificato di 8,5 miliardi di euro ha rappresentato un m...

Torino, 25 lug. – (Adnkronos) – Stellantis ha chiuso il primo semestre 2024 con 85 miliardi di euro di ricavi netti, in calo del 14% su base annua, e 5,6 miliardi di euro di utile netto, in calo del 48% su base annua. L’utile operativo rettificato di 8,5 miliardi di euro ha rappresentato un margine Aoi del 10%, mentre l’utile rettificato diluito per azione è diminuito del 35% su base annua.

I risultati finanziari in calo nella prima metà del 2024, si legge in una nota, "sono stati determinati principalmente da una riduzione dei volumi e del mix, con un confronto impegnativo dei volumi, dovuto alla combinazione di iniziative di riduzione dello stock con gap temporanei nella produzione legati a una transizione generazionale del portafoglio prodotti, oltre ad una riduzione della quota di mercato, in particolare in Nord America".

Con l’obiettivo ben definito di lanciare a breve termine con successo un’ondata di nuovi prodotti di rilievo, prosegue la nota, l’azienda prevede che l’impatto dei gap di copertura del portafoglio prodotti abbia già raggiunto il picco, mentre le azioni intraprese dal management per migliorare le performance di Nord America, Europa allargata e Maserati creeranno significative opportunità di miglioramento dei risultati nella seconda metà del 2024 e nell’intero anno 2025.