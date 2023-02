Stellantis: investe in Usa 155 mln dollari per sostenere elettrificazione

Stellantis: investe in Usa 155 mln dollari per sostenere elettrificazione

Stellantis: investe in Usa 155 mln dollari per sostenere elettrificazione

Roma, 28 feb. -(Adnkronos) - Ammonta a 155 milioni di dollari l'investimento che Stellantis ha annunciato per tre stabilimenti di Kokomo, Indiana, destinati alla produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico che consentiranno di alimentare i veicoli elettrici che saranno assemblati in No...