Stellantis, Lo Russo: Mirafiori centrale per auto elettrica

Milano, 29 mar. (askanews) – “Il rilancio (di Mirafiori) ovviamente sta dentro il quadro di riconversione di tutto il parco vetture verso l’auto elettrica. Sono noti i programmi industriali del Gruppo Stellantis per quello che riguarda la conversione verso la completa mobilità elettrica, con obiettivi ambiziosi di vendite sia in Europa che nel mercato nordamericano”. Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo al termine dell’incontro a Mirafiori con i vertici di Stellantis, il presidente John Elkann, in collegamento video causa Covid, e il Ceo Carlos Tavares sulle prospettive di sviluppo per il sito produttivo.

“Dentro questo quadro – ha aggiunto – il ruolo di Mirafiori è stato ribadito, è centrale ed è centrale sia per quello che riguarda la produzione diretta, sia per quello che riguarda gli aspetti più connessi al processo di produzione dell’auto elettrica. Quindi tutto quello che riguarda i temi relativi alle batterie, alla ricerca scientifica e tecnologica sui materiali che era esattamente quello che diciamo così. Con il presidente Cirio avevamo focalizzato come obiettivo di sistema relativa a quella che è la prospettiva di questo sito”.