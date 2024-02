Stellantis, Meloni: "Bizzarre le parole di Tavares sugli incentivi"

Roma, 5 feb. (askanews) – “Ho letto di alcune dichiarazioni dell’ad di Stellantis Carlos Tavares sugli incentivi. Non ho trovato questa intervista e mi sarebbe sembrato un po’ curioso perchè penso che un ad di una grande società sappia che gli incentivi non possono essere rivolti a una azienda nello specifico e penso che si sappia anche che noi abbiamo appena investito un miliardo sugli eco incentivi. Mi è parso quel che ho letto abbastanza bizzarro. Dopo di che noi siamo sempre disponibili e aperti per tutto quello che in Italia può produrre posti di lavoro. Poi se invece si ritiene che produrre in altre nazioni sia meglio, non posso dire niente, ma poi non mi si dica che ‘l’auto prodotta è italiana e non si venda come italiana”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Tokyo.

“Noi siamo interessati a ogni forma di investimento che può produrre posti di lavoro, siamo molto attenti a campo dell’automotive, ne abbiamo parlato anche con alcuni dei nostri interlocutori nell’incontro con i ceo di alcune aziende giapponesi, ma il rapporto deve essere equilibrato”, ha aggiunto.