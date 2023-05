Stellantis: Palmer, '2023 iniziato con vigore, mantenuto slancio 2022'

Torino , 3 mag. - (Adnkronos) - “Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti”. Così Richard Palmer, Chief Financial Officer, commenta i risultati conseguiti d...

Torino , 3 mag. – (Adnkronos) – “Stellantis ha iniziato il 2023 con vigore, mantenendo lo slancio di un eccellente 2022 e registrando valori consistenti di consegne e ricavi netti in tutti i segmenti”. Così Richard Palmer, Chief Financial Officer, commenta i risultati conseguiti dal gruppo nel primo trimestre 2023. “Grazie alla nostra forte presenza sul mercato globale e a un portafoglio prodotti diversificato -aggiunge – siamo ben posizionati per continuare a generare nell’intero anno una robusta performance finanziaria” “ Quest’anno aggiungeremo nove nuovi veicoli elettrici a batteria alla nostra offerta di prodotti, confermando il nostro impegno di offrire soluzioni di mobilità pulite, sicure ed accessibili a tutti”, conclude.